IDAHOBITA* im virtuellen Raum

Das Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt lädt anlässlich des IDAHOBITA*, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-. Inter*-, Trans*- und Asexuellenfeindlichkeit, in diesem Jahr zu einem ganz besonders innovativen digitalen Event: Neben einem mehrstündigen Livestream kann man außerdem ein virtuelles Straßenfest besuchen und mit anderen Gästen ins Gespräch kommen. Begleitet wird die Veranstaltung außerdem mit einer Identitäten-Plakataktion.

Eigentlich findet der Frankfurter IDAHOBITA* klassisch am 17.5. statt – als Erinnerung an den 17. Mai 1990, als die WHO Homosexualität aus der Liste der Krankheiten gestrichen hatte. Der Frankfurter IDAHOBITA* 2021 findet jedoch am 22. Mai statt – auch um am Samstagstermin möglichst Vielen die Teilnahme zu ermöglichen.

„Wir begreifen uns als eine Gemeinschaft und wünschen uns von der Gesellschaft mehr Akzeptanz und ein Bewusstsein, das Vielfalt als bereichernd versteht und Menschen aneinander wachsen lässt“, erklärt Jenny Fuß vom IDAHOBITA*-Team. „Das macht es für uns unabdingbar, den Dialog auf verschiedenen Ebenen herzustellen, besonders aber auch, um die Menschen außerhalb unserer queeren Bubble zu erreichen“.

Wegen Corona kann auch in diesem Jahr keine Aktion zum IDAHOBITA* auf der Hauptwache stattfinden. Als Ersatz lädt das Bündnis Akzeptanz und Vielfalt zu einem virtuellen Straßenfest in einem interaktiven und dynamischen Virtual-Reality-Raum – inklusive Themenzelten, Aktionen und einem bunten Bühnenprogramm, das man als Avatar besuchen kann. Dabei kann man sich nicht nur an verschiedene Ständen informieren, sondern auch mit den anderen Bescher*innen per Videochat-Fenster unterhalten. Ein Videochat-Fenster öffnet sich automatisch wenn sich Avatare einander nähern.

Parallel dazu gibt es einen Livestream mit verschiedenen Redebeiträgen, unter anderem vom Kai Klose, dem Hessischen Staatsminister für Soziales und Integration. Die Talkrunden legen einen Fokus auf geschlechtliche Vielfalt: Unter dem Titel „Intergeschlechtlichkeit in der Gesellschaft – wie können wir das Tabu brechen?“ diskutieren Inter*Personen und Angehörige . Die zweite Talkrunde „Leben als Trans*Mensch bei der aktuellen Gesetzeslage“ begrüßt als Gäste neben anderen Balian Buschbaum, Julia Monro und Petra Weizel von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität dgti.

Dazu gibt’s DJ-Sets, Lyrik, Theater und Comedy von Malte Anders und verschiedene Videobeiträge. Durch das Programm führen das Moderator*innenteam Shenja Kerepesi und Jordan Hanson.

Zusätzlich gibt es unter dem Titel „zwölf Menschen – zehn Identitäten – eine Gemeinschaft“ eine Plakatkampagne, die Personen mit unterschiedlichen geschlechtlichen wie sexuellen Orientierungen sowie und die aufmunternde Aufforderung „Lern mich kennen“ zeigt. Zu jedem Motiv gibt es einen Videoclip, in dem die Person sich vorstellt. „Neben unserer Aufklärungsarbeit wollen wir alle Menschen zu einem offenen Leben in ihrer eigenen geschlechtlichen und sexuellen Identität ermutigen“, ergänzt Lucas Nikodym, Projektkoordinator des IDAHOBITA* 2021. „Die Message lautet: Sei wer du bist, liebe wen du willst und sei gewiss: du bist nicht allein“. Die Identitätenkampagne läuft unter #ichbinmensch.

22.5., IDAHOBITA* virtuell, Livestream 16 – 21 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt, virtuelles Straßenfest ab 17 Uhr bei Gather Town.

Links und Infos auch zur Plakataktion gibt es über die Website www.vielfalt-frankfurt.de

Für die Künstler*innenhonorare des IDAHOBITA* sowie zur Kostendeckung des virtuellen Straßenfests und der Kranzniederlegung am Frankfurter Engel hat das Bündnis eine Spendenaktion gestartet und freut sich über finanzielle Unterstützung:

www.startnext.com/suppoert-idahobita-ffm-2021