Karlsruhe: „Stand up. For love!”

Der CSD-Verein Karlsruhe hat schon aktiv die Vorbereitungen für die Saison 2023 gestartet: Am 3. Juni soll das Communityfest steigen. Das Motto „Stand up. For love!“ möchte auf die unterschiedlichen Formen von Liebe, Familie und Beziehung aufmerksam machen.

„Das Motto sagt uns, dass Liebe all das ist, was in unserem Leben zählt“, so Felix Pfefferkorn vom Orgateam des CSD Karlsruhe in einer Erklärung des Vereins. „Die Liebe zu Freund*innen, unseren Partner*innen, Familienmenschen, die Liebe zu uns, die sexuelle Liebe, die romantische Liebe, Menschen die nicht oder anders lieben – sie alle haben Platz in unserer Gesellschaft“.

In diesem Sinne möchte der kommende CSD in Karlsruhe auch ein Ort für diejenigen sein, die sonst in der Gesellschaft weniger gesehen werden; Pfefferkorn nennt als Beispiele Regenbogenfamilien, polyamor lebende Menschen, asexuelle Menschen, Beziehungen mit großem Altersunterschied, Beziehungen, in denen ein Mensch eine Behinderung hat, Menschen, die schon sehr lange allein sind und dennoch lieben. In die Mottofindung wurde die Community noch stärker als sonst miteinbezogen: Mottovorschläge konnten online eingereicht werden, auch die Abstimmung fand über Website und andere soziale Medien statt.

3.6., CSD Karlsruhe mit Familienfest, Demo und politischer Kundgebung, www.csd-karlsruhe.de