Kino am Mittwoch: „Mascarpone“

× Erweitern Foto: Pro-Fun Media

In der romantischen, italienischen Komödie „Mascarpone“ steht eine Trennung am Beginn der Geschichte: Als Antonio von seinem langjährigen Partner verlassen wird, wird er unverhofft aus seiner Komfortzone geholt. Antonio muss nicht nur eine neue Wohnung und einen neuen Job finden, sondern auch einen neuen Lebensinhalt. In der Bäckerei von Luca findet er neue Arbeit und beginnt eine Ausbildung als Konditor; dabei erkennt er, wie viel an Eigenständigkeit er zugunsten seiner gescheiterten Beziehung aufgegeben hatte. Beginnt jetzt ein neues Leben? Zu sehen in der Reihe „Kino am Mittwoch“ in der Mainzer Bar jeder Sicht.

22.3., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 20:15 Uhr, www.barjedersicht.de