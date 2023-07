Komm aufs GAB-Cover!

× Erweitern Coverfotos: Hans Keller

Du möchtest als Fotomodel das Cover des GAB Magazins zieren? Kein Problem: Zum CSD startet wieder die Aktion „GAB-Covermodel“, live und direkt in der GAB-Casting-Lounge auf dem Basar der Vielfalt.

Alle CSD-Besuchende sind herzlich eingeladen, sich vom CSD-Freitag, dem 14.7., bis zum CSD-Sonntag, dem 16.7., vor unserer Fotowand ablichten zu lassen und so am Covermodel-Contest teilzunehmen.

Das Casting

Vom CSD-Freitag, dem 14.7., bis zum CSD-Sonntag, dem 16.7., können alle Covermodel-Kandidat*innen in der GAB-Casting-Lounge vorbeischauen und wir schießen dort dein Bewerbungsfoto.

Das Voting

Nach dem CSD werden alle Fotos hier online gestellt und die Besucher der Website wählen ihre Favoritin* oder ihren Favoriten* – wer die meisten Votes erhält, wird Covermodel 2023.

Der Hauptpreis - das Shooting

Der Frankfurter Fotograf Hans Keller setzt auch in diesem Jahr das GAB-Covermodel professionell in Szene. In seinem Fotostudio entstehen in lockerer Atmosphäre verschiedene Aufnahmen, die nicht nur als Covermotiv dienen, sondern auch als Galerie im GAB-Magazin erscheinen – so können unsere GAB-Covermodels verschiedene Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen.

Die weiteren Gewinne

Neben dem professionellen Fotoshooting verlosen wir unter allen Teilnehmenden weitere attraktive Preise: Zum Beispiel einen Kochkurs bei Frankfurts Starkoch Mirko Reeh oder einen Dinnergutschein für das Frankfurter Restaurant „Leib & Seele“. Lasst euch überraschen, welche Preise noch auf die Covermodel-Kandidatinnen und -kandidaten warten!

14.7. – 16.7., GAB-Stand auf dem Basar der Vielfalt