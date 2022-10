Kunst-Auktion der AIDS-Hilfe Karlsruhe

× Erweitern Foto: Tom Kohler

Schon eine echte Tradition hat die jährliche Kunstversteigerung zu Gunsten der AIDS-Hilfe Karlsruhe, die in diesem Jahr wieder als Hybrid-Veranstaltung stattfindet:

Die Kunstobjekte, darunter Werke bekannter Künstler*innen, aber auch Raritäten aus Nachlässen und Schenkungen, sind am 29. und 30. Oktober live in der Fleischmarkthalle Kreativpark zu besichtigen; digital sind die Werke bis zum 6. November zu sehen; auch die Versteigerung findet digital in diesem Zeitraum statt. Schirmherr der Aktion ist Karlsruhes Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup.

29. + 30.10., Besichtigung Fleischmarkthalle Kreativpark, Alter Schlachthof 13, Karlsruhe, Sa 14 – 18 Uhr, So, 11 – 16 Uhr, digitale Besichtigung mit Versteigerung von Sa 14 Uhr bis So 6.11., www.aidshilfe-karlsruhe.de