Leather Odyssey 2023

Mitte Juni lädt der Leder- und Fetischclub in Rhein-Main FLC endlich wieder zur Leather Odyssey, dem Treff für Fetisch-Freunde der Region und ganz Deutschland. Höhepunkt des langen Fetisch-Wochenendes wird die Wahl des Mr. Fetish Hessen; bereits seit über 10 Jahren wählt der Verein jedes Jahr einen regionalen Vertreter der Fetisch-Szene. Die Coronapause hat der Verein nun dazu genutzt, den ehemaligen Titel „Mr. Leather Hessen“ in „Mr. Fetish Hessen“ zu ändern. Damit möchte man explizit alle Fetisch-Vorlieben miteinbeziehen.

Erweitert wurde auch der Kreis der möglichen Titelträger: teilnehmen können nun alle Männer*, also zum Beispiel auch mit trans Biografie. Vier Kandidaten haben sich zur Wahl angemeldet: Sascha (sein Motto: „Fetisch ist bunt und vielfältig“), Gerd (sein Motto: „Zeig‘ mit deinem Style, was du erleben willst“), Boris (sein Motto „Für Hessen! Weil Fetisch glücklich macht“) und Shkody aka Pup Dino (sein Motto „Fetisch kann auch jung, plus-size und migrantisch. Ich zeig’s euch!“).

Diese Vier stellen sich bei der Kick-off-Party „Leather Mania” am 16. Juni im Lucky’s erstmals den Leather Odyssey-Gästen live vor.

Die Wahl findet dann am darauffolgenden Abend im Rahmen der „Fetish Desire“-Party in der Grande Opera statt. Zu „Fetish Desire“ sind alle Fetisch-Freund*innen eingeladen („all gender welcome“), allerdings gilt hier der strikte FLC-Dresscode. Um diese beiden Hauptevents herum hat der FLC außerdem ein kleines Rahmenprogramm gestrickt, mit Meet-and-Greets bei RUFF Gear in Frankfurt (16. Juni, 18 Uhr), Raction in Offenbach (17. Juni, 18 Uhr), einer Führung hinter die Kulissen des Frankfurter Zoos und einem Abschiedsbrunch am Sonntag im ALEX im Skyline Plaza. Auch das Team des Fetish Pub Crawl Frankfurt klinkt sich ein und lädt am 16. Juni im Anschluss an die „Leather Mania“ im Lucky’s ab 21 Uhr zum Zug durch die Frankfurter Szenebars.

16. – 18.6., Leather Odyssey des FLC, mehr Infos zu Events und den Kandidaten über www.flc-frankfurt.de