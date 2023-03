Lecker Kochen mit Zutaten vom Frankfurter Fass

× Erweitern Foto: Robert Zolles / Die Produktfotografen 16.02.2023, Copyright Die Produktfotografen - Produktfotografie für Ihren Erfolg im E-Commerce

Eine große Auswahl an Feinkost findet man im Frankfurter Fass in der Töngesgasse.

Der Hobbykoch und die Hobbyköchin freuen sich hier zum Beispiel über köstliche Balsam-Essige mit verschiedenen Geschmackskomponenten, oder die Auswahl an feinen Olivenölsorten, Nussölen oder Mixturen, wie dem würzig-scharfen Ingwer-Lemon-Öl. Eine der Besonderheiten im Frankfurter Fass: Essige und Öle werden genau wie Liköre und Spirituosen allesamt frisch aus rund 80 Glasamphoren und Tongefäßen gezapft und umweltfreundlich in wiederverwendbare Glasflaschen gefüllt.

Carina Jakoby, die das Familienunternehmen bereits in zweiter Generation führt, hat im Laufe der Jahre eine ganze Reihe an Rezepten gesammelt, die sie gerne mit ihrer Kundschaft teilt. Alle Essige- und Öle gibt’s gibt’s live im Frankfurter Fass und über die Website.

Carina Jakobys persönliche Frühlings-Rezept-Highlights

Hessischer Feldsalat

Der Hessische Feldsalat mit Handkäs und roten Zwiebeln bekommt seine besondere Würze durch eine Vinaigrette aus mildem Löwenzahnblüten-Apfel-Balsam, kombiniert mit spritzigem Apfel-Balsam und Rucola-Öl. Mit frischem Weißbrot ein aromatischer Starter, als größere Portion eine leichte Abendmahlzeit!

× Erweitern Foto: Frankfurter Fass

Zutaten:

- 1 Harzer Roller

- 1 Paket Feldsalat (oder Salat der Saison)

- 1 rote Zwiebel- 250 ml Löwenzahnblüten Apfel Balsam 5% Säure

- 250 ml spritziger Apfel Balsam 3% Säure

- 100 ml Rucola Öl

- Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Den Harzer Roller in längliche Streifen und die rote Zwiebeln in Würfel schneiden. In eine Schüssel geben und mit 100 ml spritzigen Apfel Balsam 3% Säure und 250 ml Löwenzahnblüten Apfel Balsam 5% Säure mischen, abdecken und gut zwei Stunden in den Kühlschrank stellen. Den Feldsalat gut waschen, entwurzeln und mit Rucola Öl und Spritzigem Apfel Balsam anmachen. Feldsalat auf einen Teller geben und den marinierten Handkäs‘ auf den Salat legen (Empfehlung: etwas Saft vom Handkäs darübergeben).

Mit etwas Salz und Pfeffer würzen und fertig ist der Hessische Feldsalat.

Nudelsalat mit Cranberry-Dressing

Auch ein bodenständiger Nudelsalat erhält mit den richtigen Zutaten tolle Raffinesse: Frischer Rucola-Salat, Olivenöl mit Basilikum und ein leichtes Cranberry Balsam sind das Geheimnis des besonderen Aromas. „Den Nudelsalat mag ich besonders, weil man, während die Nudeln bissfest kochen, die Vinaigrette zubereiten und anschließend der Salat warm genießen kann“, schwärmt Carina Jakoby.

× Erweitern Foto: Frankfurter Fass

Zutaten:

- 250 g Nudeln nach Wahl

- 100 ml Olivenöl Basilikum

- 100 ml Cranberry Balsam 3% Säure

- 1 Päckchen Rucola Salat

Zubereitung:

Lieblingsnudeln bissfest kochen. Während die Nudeln kochen, rührt man die Vinaigrette aus Olivenöl Basilikum und Cranberry Balsam an. Sind die Nudeln fertig gekocht und abgeschüttet, schwenkt man sie direkt noch warm in der Schüssel mit dem fertigen Dressing. Angerichtet werden die geschwenkten Nudeln auf einem Bett aus Rucola Blättern. Et Voilà – fertig ist dieser außergewöhnliche Salat! Man kann ihn warm sowie kalt genießen.

Chorizo Wrap

Carina Jakobys absolutes Highlight ist der pikant-fruchtige Chorizo Wrap – „das war der Top-Hit bei unseren Essig- und Öl-Verkostungen“, freut sich Jakoby. Das Special ist der würzige Mango Balsam, der der Creme eine besondere Fruchtigkeit verleiht.

× Erweitern Foto: Frankfurter Fass

Zutaten:

- Chorizo Wurst (spanische Paprika-Knoblauch Roh-Wurst)

- 1 Eisberg Salat (oder Salat der Saison)

- 2 rote Paprika

- 1 Salatgurke

- 100 ml würziger Mango Balsam 4% Säure

- 1 Pk. Fertigwrap

- 250 g Frischkäse Natur

- 100 ml Butter

- Öl

- 1 Becher Schmand

- nach Belieben: Tomaten, Mais, rote Zwiebeln oder andren leckeren Belag

Zubereitung:

Salat waschen und ihn in dünne Streifen schneiden. Salatgurke, Paprika und die restlichen Zutaten für den Belag ebenfalls waschen und in dünne Streifen schneiden. Für die Frischkäse-Schmand Creme mischt man 250 g Frischkäse mit einen halben Becher Schmand in einer kleinen Schüssel, dazu gibt man einen guten Schluck würziges Mango Balsam, so dass die Creme leicht orange wird. Mit Pfeffer, Salz abschmecken. Die Chorizo Wurst in schmale Scheiben schneiden und in einer Pfanne mit Butter-Öl gut anbraten. Den Wrap mit der Frischkäse-Schmand Creme bestreichen und den geschnitten Belag im oberen Bereiches des Wraps verteilen, die Chorizo Wurst als letztes oben auflegen. Den Wrap drehen und die Zutaten als erstes ganz eng einrollen. Den Wrap in Alufolie wickeln, dann in der Hälfte durchschneiden und servieren. Alle Essige und Öle gibt’s live im Frankfurter Fass und über die Website.

Frankfurter Fass, Töngesgasse 38, Frankfurt, www.frankfurter-fass.de