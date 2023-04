Let’s go DEEP

Mr. Biró is back und lässt die Bässe grooven: Nach einem kurzen Zwischenspiel im Nachtleben zieht seine House-Party DEEP weiter in die coole Klub-Bar „Pracht“ im Bahnhofsviertel.

„Der Sound wird grandios, coole Visuals, Houseclassics und Electro in the Mix”, verspricht Partymacher Mr. Biró. Neben ihm stehen an den Decks Elisa Cielo und Shia LaBiff – klingt nach einer coolen Sache!