Los geht’s mit den närrischen Zeiten!

Am 11.11. fällt der Startschuss für die närrische Saison – und natürlich sind auch dieses Mal wieder jede Menge rosarote Sitzungen und Shows dabei für ausgelassene Narretei. Einen kleinen Vorgeschmack gibt’s jetzt schon mal!

Rosa Cloudchen Sitzung

Foto: Hans Keller Roa Cloudchen Gladice

Die Rosa Cloudchen Sitzung des Großen Rats der Karnevalsvereine Frankfurt gehört seit Jahren zum närrischen Spektakel der Saison – komplett mit Elferrat, Travestie, einzigartigen Tanzgruppen, Comedy-Einlagen und Stimmungssongs bringt die gut dreistündige Show närrisches Entertainment der Extraklasse. Mit dabei: die „Herrlichen Damen“ mit aufwändigen Choreografien und fantastischen Kostümen samt exklusiven Federarrangements, die Helene Fischer Double Show, Power-Songs von Wanda Kay, Showtanz mit den Rot Weisen Funken Frickenhofen, Magic Moves und vielen mehr. Durch den Abend führt galant und witzisch die tolle Tante Gladice. Im Anschluss soll es wieder eine ebenso tolle Party geben. Der Vorverkauf startet am 26. Oktober!

22. und 23.1.2023, Rosa Cloudchen Sitzung, mehr Infos über www.rosa-cloudchen.de

Rosa Käppscher Mainz

Foto: Tina Rodler

Da zucke die Tucke: Regenbogensitzungs-Präsidentin Bäppi lädt zur schrillen „Rainbow Horror Carnival Show“ am Rosenmontag. Da es nur einen Sitzungstermin gibt, gilt es hier besonders schnell die Tickets zu sichern!

10. und 11.2. 2023, Bürgerhaus Ginsheim, Frankfurter Str. 39, Mainz, www.rosa-kaeppscher.de

Trudes Pink Diamonds

Foto: trude-trash.de

Trude Trashs erste „Pink Diamonds“-Fastnachts-Partyshow fand im Januar dieses Jahres statt – der Erfolg war so groß, dass es für die kommende Saison noch einmal ein närrisches Programm gibt. Die Show steckt noch mitten in der Planung, aber sicher wird es auch im Januar 2023 wieder Höhepunkte wie spritziges Männerballett, Travestie, Drag-Performances, Büttenreden und Gardetanz geben – „mal sehen, wer am 7. Januar Zeit hat“, meint Trude amüsiert!

7.1.2023, Kulturforum, Dortelweiler Platz 1, Bad Vilbel / Dortelweil, mehr Infos über www.trude-trash.de

Gayvengers in Concert

Foto: Hans Keller Gayvengers in Concert

Sie sind gekommen, um die Welt zu retten: Sieben Queens mit übernatürlichen Kräften und unter dem mütterlichen Regiment von Bappi La Belle und Rosa Rosetta räumen auf – und räumen auf der Bühne kräftig ab. Auf der Gegenseite arbeiten finstere Kräfte, die sich im All verschanzt haben. Die bunte Bühnenshow kommt nach einigen coronabedingten Missionsunterbrechungen zur jetzt startenden Fastnachtssaison zurück und bringt ein Feuerwerk ausgefeilter Drag- und Travestienummern. Geplant ist die Show im Februar 2023.

Geplant: 17.2.2023, Saalbau Griesheim, Schwarzerlenweg 57, Frankfurt, Updates und mehr Infos über www.gayvengers.de

Bäppis kleinste Fastnachtsshow

Foto: Zauberkugel Photography Arts

Geschmack an der Fastnacht hat Thomas Bäppler Wolf alias Bäppi schon lange gefunden. Dass es für gute Stimmung nicht immer große Hallen braucht, beweist der Entertainer mit seiner „kleinsten Fastnachtsshow der Welt“, die im Seckbacher Lokal „Zum Rad“ über die gesamte närrische Saison verteilt viermal zu sehen sein wird.

15., 22., 25.1 und 5.2.2023, Zum Rad, Leonhardsgasse 2, Frankfurt-Seckbach, mehr Infos über www.baeppis-events.de