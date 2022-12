Lovepop loves Kowalski

× Erweitern Foto: Kowalski DJ Ocean Seven

Die Lovepop setzt im Dezember ihre Reihe mit Kollaborationen befreundeter Clubs fort – diesmal ist der Club Kowalski zu Gast. Aus dem Stuttgarter Nachtleben ist das Kowalski inzwischen nicht mehr wegzudenken. Grund genug, Kowalski-Macher Saschko und seinen Kowalski-Resident-DJ Ocean Seven einzuladen.

Foto: Kowalski Saschko

Beide engagieren sich schon seit etlichen Jahren für alles, was mit elektronischer Musik in Stuttgarts Nachtleben zu tun hat. Saschko ist neben seinem Kowalski außerdem Teil des Teams des Dukeland-Festivals in Ludwigshafen und der Warehouse-Rave-Reihe Autput in den Stuttgarter Wagenhallen. Auch Ocean Seven ist bereits seit 1998 (!) im Bereich der elektronischen Musik tätig.

Im White Noise Club werden die beiden back-to-back feinste elektronische Tanzmusik kredenzen. In der White Noise Bar ist mit Andy Rx ein Lovepop-Bekannter hinterm DJ-Pult – allerdings zeigt er sich diesmal nicht von seiner elektronisch-housigen Seite, sondern beweist, dass er eine viel breitete musikalische Bandbreite zu bieten hat: Bei der Dezember-Lovepop stehen Wildstyle-Pop, Dance und Queer Classics auf dem Programm. Heißa!

3.12., White Noise, Eberhardstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, www.lovepop.info