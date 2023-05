15 Jahre Lovepop – Vol. 2

Wie angekündigt feiert Stuttgarts Lovepop-Party ihr 15-jähriges Jubiläum – und das gleich drei Monate lang.

Der Auftakt war im April, im Mai folgt nun Streich Nummer zwei. Und da heißt es „back to the roots“, denn der ehemalige Lovepop-Stuttgart-Macher DJ NT kommt für einen Abend zurück an die schwäbischen Decks. Neben seiner ehemaligen Residence in Stuttgart leitet NT bereits seit 2004 die Augsburger Edition der Lovepop und ist dort auch immer noch aktiv.