15 Jahre Lovepop – Vol. 3

Im Juni folgt Teil drei der insgesamt dreimonatigen Feierlichkeiten zum 15-jährigen Bestehen der Lovepop-Party in Stuttgart.

Diesmal sind drei DJs am Start, die die Party schon sehr lange mit ihren Sets musikalisch bereichern: Der smoothe Caramel Mafia aus Berlin bringt mit seinem Mix aus Hip Hop, R’n’B, Afro-, Latin- und Elektro-Beats sexy Vibes auf den Bar-Floor.

Im White Noise Club spielen der inzwischen weltweit gebuchte Adi Dassler b2b mit Felix Dürr; beide weben einen energetischen Teppich aus elektronischer Musik in all ihren Facetten, aufgelockert mit Soul, Funk und Disco-Sounds. Als Anheizer bekommen Early Birds bis Mitternacht einen Welcome-Shot aufs Haus. Schon mal vormerken: Am Nachmittag des 17. Juni steigt das offizielle Pride-Warm-up der Lovepop als Open Air-Sause an Fridas Pier.

3.6., White Noise, Eberhardstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, www.lovepop.info/stuttgart