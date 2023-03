Maincheck_up FLINTA+

× Erweitern Foto: Nancy Nguyen, unsplash.com, gemeinfrei

Anlässlich des Internationalen Frauen*tags am 8. März lädt die AIDS-Hilfe Frankfurt AHF zu einem FLINTA+ Special im Rahmen ihres STI-Testangebots Maincheck_up.

Der zusätzliche Termin findet am Internationalen Frauen*tag im Maincheck-Zentrum statt. Neben einer kostenlosen Beratung zu HIV und andren STIs von und mit FLINTA+ Personen können sich ausschließlich FLINTA+ Personen auf HIV (Schnell- und Labortest), Syphilis, Hepatitis B und C sowie Chlamydien und Gonokokken testen lassen. Wer es am 8. März nicht schafft: Der Maincheck_up findet regulär für alle jeden Montag und Donnerstag statt.

8.3., Maincheck, Friedberger Anlage 24 (2. Stock), Frankfurt, 17 – 19 Uhr, Infos über maincheck-de/testangebote