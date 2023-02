Mainz wie es singt und lacht

× Erweitern Foto: Princess Mijares, pexels.com, gemeinfrei

Beheimatet in der regionalen Fastnachtshochburg kann – oder will – sich auch die Bar jeder Sicht dem närrischen Reigen nicht entziehen.

Ganz traditionell wird dafür die große Mainzer Fernsehsitzung live in der Bar übertragen. Der Höhepunkt ist allerdings die Rosenmontagsparty im queeren Zentrum; um sich entsprechend vorzubereiten, bliebt die Bar jeder Sicht am Faschingssonntag geschlossen, um dann am Rosenmontag die Knaller zu zünden. Gemeinsam mit DJ Tamara wird am 20.2. ab 11:11 Uhr bis in die frühen Morgenstunden gefeiert – Kostümierungen sind natürlich absolut erwünscht! Außerdem ist das die beste queere Afterparty zum Mainzer Fastnachtsumzug am Rosenmontag!

17.2., Live-Übertragung der Fernsehsitzung, ab 20:15 Uhr

20.2., Rosenmontagsparty, ab 11:11 Uhr

Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, www.barjedersicht.de