Mein Stück (schwuler) Alltag

„Wir wandern wie die anderen“ – so lautet der Leitspruch des schwulen Wandertreffs Stuttgart. Und damit passt der Verein wunderbar ins Konzept des Museums der Alltagskultur im Schloss Waldenbuch. Denn hier soll das Besondere im Gewöhnlichen sichtbar gemacht werden.

Was unspektakulär erscheint, kann für eine andere Person ein völlig neues Universum eröffnen. Im Foyer des Museums befindet sich der Ausstellungsbereich „Mein Stück Alltag“, wo jeweils für eine bestimmte Dauer ausgewählte Gruppen Gegenstände ihres Alltags präsentieren. Aktuell tut dies der Schwule Wandertreff Stuttgart: 17 Gegenstände aus dem (schwulen) Wanderalltag wurden ausgesucht und ausgestellt – Wanderschuhe, Flip Flops, eine Brotbüchse, eine Baseballkappe, aber auch Flyer und Zeitungsannoncen aus den Gründungsjahren des Vereins in den frühen 1980er, als man Mitwanderer per Zeitungsannonce suchte. Weitere Exponate erzählen individuelle Geschichten aus dem Alltag der Mitglieder. Zu sehen bis zum 8. Oktober 2023.

Museum der Alltagskultur, Schloss Waldenbuch, Kirchgasse 3, Waldenbuch, www.museum-der-alltagskultur.de