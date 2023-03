Miss You, Kunstpreis Aschaffenburg

× Erweitern Foto: privat

Ende Mai wird erstmals der neu geschaffene „Kunstpreis der Stadt Aschaffenburg“ vergeben. Ausgezeichnet werden Kulturschaffende, die einen biografischen oder inhaltlichen Bezug zur Stadt und der Region haben.

Eine Jury mit sechs Personen aus dem Kunst- und Kulturbereich entscheidet über den mit 5.000 Euro dotierten Preis, der am 26. Mai überreicht wird. Die Finalist*innen sind ab dem 25. März in der Ausstellung „Miss you“ in der Kunsthalle Jesuitenkirche zu sehen; inhaltlich thematisiert die Ausstellung die Wichtigkeit des sozialen Miteinanders und ist in Kooperation mit der Gruppe Aschaffenburger Künstler GAK entstanden.

Neben dem neuen „Kunstpreis der Stadt Aschaffenburg“ werden noch zwei weitere Preise im Rahmen der Ausstellung vergeben, bei denen die Besuchenden die Jury sind: Der „Publikumspreis des Förderkreises der Kunsthalle Jesuitenkírche“, der das Exponat mit den meisten Besucherstimmen auszeichnet, sowie der „Main-Echo Leserpreis“, der aus allen Teilnehmenden eine Person auslost, die sich über ein Kunstwerk aus dem Kontext der Ausstellung freuen darf, das vom Medienhaus der Zeitung angekauft wird. Beide Preise werden zur Finissage der „Miss You“-Ausstellung bekannt gegeben.

25.3. – 2.7., Miss you, Kunsthalle Jesuitenkirche, Pfaffengasse 26, Aschaffenburg, www.museen-aschaffenburg.de