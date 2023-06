Shkody aka Pup Dino ist Mr. Fetish Hessen

× Erweitern Foto: bjö

Hier kommt ein toller Youngster: In Rahmen der diesjährigen Frankfurter Leather Odyssey, dem bundesweiten Treffen des FLC für Fetisch-Fans, wurde der 21-jährige Shkody zum Mr. Fetish Hessen gewählt. Wir haben den sympathischen Puppy-Player, der wegen dieses Fetischs auch Pup Dino genannt wird, zum Interview getroffen.

Herzlichen Glückwunsch zum Sieg des Mr. Fetish Hessen. Du bist noch relativ neu in der Fetisch-Szene, erzähl ein bisschen von dir.

Danke schön! Ich bin der Shkody, bin 21, studiere Lehramt und komme aus Kassel, also Hessisch-Sibirien, wie manche sagen würden. Ich bin seit circa einem Jahr in der Fetisch-Szene unterwegs, habe mit Puppy-Play angefangen und habe mich, ich sag ich jetzt mal, „upgegradet“ mit Leder und Military, aber auch Bondage.

Wie was macht man als Fetisch-Freund in Kassel?

Sich ein Hessenticket holen und nach Frankfurt fahren! (Lacht) Es ist leider so, dass es in Kassel nicht wirklich eine Fetisch-Szene gibt, es gibt ein oder zwei queerfreundliche Bars und es gibt auch Anlaufstellen für queere Jugendliche, aber wirklich explizit für Fetisch gibt es nicht wirklich etwas. Es gibt die obligatorischen Orion-Sexshops, aber mehr eigentlich nicht.

Eigentlich denkt man bei Fetisch nicht sofort an junge Menschen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Wie bist du zum Fetisch gekommen?

Mein Erlebnis war mein erster Freund, vor einem Jahr. Er ist jetzt mein Ex-Freund und er ist Puppy-Player. Ich fand das auch schon interessant, bevor ich ihn kennenlernte. Durch ihn hatte ich aber den Einstieg in die Szene und habe dann gemerkt: Wow! Die Welt hinter Fetischen ist viel größer und es interessiert mich immer mehr. Und dann habe ich immer mehr Leute kennengelernt, irgendwann auch den FLC, und habe das alles Stück für Stück für mich entdeckt.

… das ging aber alles relativ schnell!

Ja, es ging rasant! Ich sehe es nicht als Hindernis, dass ich so jung bin. Ich sehe das eher als eine Stärke. Und ich fühle mich durch meine Wahl durch die Community darin bestätigt, dass auch eine junge Person für Ältere sprechen kann. Mir ist der Respekt zwischen den Generationen besonders wichtig. Der Respekt der Jüngeren gegenüber den Älteren, auch die Demut. Und umgekehrt auch der Respekt, den Älteren gegenüber den Jüngeren zeigen sollten. Damals wurden andere Kämpfe geführt als die, die wir heute in unserer Community kämpfen müssen. Das gilt generell für die queere Szene als auch für die Fetisch Szene.

× Erweitern Foto: bjö

Hast du das Gefühl, dass es heute mehr junge Leute in der Fetisch Szene gibt?

Es gibt schon ein paar wenige aus meiner Generation, aber 80 oder 90 Prozent sind eher höheren Alters. Allerdings ist in der Puppy-Play-Szene das Durchschnittsalter sehr viel jünger, weil es für viele ein leichter Einstieg ist und man weiß, dass dort tendenziell viel mehr Jüngere unterwegs sind. Vielleicht fühlt man sich mit Gleichaltrigen wohler als bei „klassischen“ Veranstaltungen der Fetisch-Szene. Da muss man sich als Jüngerer auch erstmal hintrauen. Man muss das aber wirklich ausprobieren! Daher haben wir, also ich und drei andere FLC-Mitglieder, vor kurzem im FLC den ersten U35-Stammtisch veranstaltet. Wir wollen einfach den Jüngeren, also denen unter 35, zeigen: Fetisch ist nicht nur der typische 50-jährige Leather-Daddy mit Rauschebart der Zigarre raucht, sondern es kann auch eine jüngere Person sein, die das auch noch mal so ein bisschen hippger, fancier und für uns Jüngere nahbarer macht.

Wo und wann findet der U35-Stammtisch statt?

Alle zwei Monate am zweiten Mittwoch des Monats im Switchboard. Wir wollen alle unter 35 ansprechen, die vielleicht schon in ein oder zwei anderen Fetisch-Szenen sind, aber vielleicht auch Puppys, die das ein bisschen erweitern wollen. Oder auch ganz Neue, die einfach mal gucken wollen: Ist Fetisch überhaupt was für mich? Fühle ich mich wohl mit den Klamotten, fühle ich mich wohl mit einer Gerte, mit einer Peitsche, mit einer Puppy-Maske, mit Latex? Das wollen wir dort zeigen.

Wie lief die Wahl zum Mr. Fetish Hessen ab?

Zuerst gab es eine kurze Vorstellungsrunde, woher wir kommen, was unsere Fetische und unsere Hobbys sind und wieso wir antreten. Greta und Claus haben dann noch individuelle Fragen gestellt, die auch aus der Community kamen. Also, bei mir kam zum Beispiel die Frage, ob man unter der Puppy-Maske der gleiche Mensch ist. Im Prinzip ja, es ist eine Flucht aus dem Alltag. In der zweiten Runde konnten wir uns selbst aussuchen, was wir auf der Bühne machen. Ich habe mich dazu entschieden, einen Poetry-Slam zu machen, den ich selbst geschrieben habe.

Du hast verschiedene Fetische, bist du dann mit der Puppy-Maske aufgetreten?

Während des Poetry-Slams habe ich die Maske nicht aufgehabt, weil man mich mit der Maske nicht so gut verstanden hätte. Als dann die Platzierungen verkündet wurden, war es mir sehr, sehr wichtig, dass ich, egal welchen Platz ich mache, die Maske aufhabe. Denn im Puppy-Play liegen meine Wurzeln, so habe ich angefangen und das ist auch immer noch mein Haupt-Fetisch.

Geht’s die beim Ausprobieren anderer Fetische eher um das eigene Erleben oder zu schauen, wie du auf andre wirkst oder andere darauf reagieren?

Ich denke, es geht in erster Linie um einen selbst. Ich sage immer, dass man vieles ausprobieren kann. Also, als Beispiel einen Latexanzug. Das würde ich mal ausprobieren und auch nachfragen, wie andere das sehen. Also, sehe ich gut aus, akzeptabel für den Darkroom. Aber selbst wenn mir andere sagen, dass es gut aussieht, ich mich aber nicht wohl fühle, dann würde ich es auch nicht weitermachen. Dann wäre für mich dann ein „abgeschlossenes Ding“: Ich habe es ausprobiert, es ist nicht meins – okay!

Dein Kandidaten-Motto lautete „Fetisch kann auch jung, Plus-Size und migrantisch sein. Ich zeig’s euch!“

Ja, ich habe mich dazu entschieden mit diesen drei Themen anzutreten, weil ich finde, dass ich genau das bin, was man in der Community immer noch viel zu selten sieht. Beim Thema „Plus-Size“ möchte ich anderen Mut machen, sich auch mal mit weniger Klamotten zu zeigen, selbst wenn man nicht das perfekte Model ist. Ich möchte Mut machen, denn ich traue mich, und ich weiß, dass man denjenigen, die sich nicht trauen, Mut zusprechen muss. Das ist meine Message. Die Migration ist für mich ein sehr touchy Thema: Meine Wurzeln sind albanisch, ich bin muslimisch erzogen worden und bin immer noch gläubiger Muslime. Ich bin in Deutschland geboren, eher traditionell aufgewachsen und konnte, bis ich fünf war, kein Deutsch sprechen. Ich liebe meine Kultur und habe auch noch viele Connections zu meiner Heimat. Es ist für mich ein touchy Thema, weil es viele Anfeindungen gibt. Generell gegen die queere Community, aber wenn man selbst eine muslimische oder migrantische Person ist, dann noch eine queere Person und dann als Add-On noch Fetischist ist, dann ist man für manche das Sinnbild des Hasses. Ich weiß, das ist ein krass-sensibles Thema, aber ich möchte zeigen, dass es auch Leute wie mich gibt, die offen schwul, offen muslimisch, offen migrantisch sind und offen zu ihrem Fetisch stehen, und dass das nichts Krankes oder Perverses ist.

× Erweitern Foto: bjö Shkody mit Gästen der FLC Leather Odyssey beim Brunch im MyZeil

Was ist deine Botschaft als Mr Fetish Hessen?

Meine Botschaft ist, dass ich jeden einzelnen aus der Fetisch-Szene repräsentieren möchte, aber auch die Leute, die sich von mir in der queeren Community repräsentieren lassen wollen. Ich will die Probleme angehen, die wir in Hessen oder in Deutschland haben. Im Herbst haben wir Landtagswahlen, und dann möchte ich schon mit den demokratischen Parteien sprechen und fragen, was sie für die queere Community in den nächsten vier Jahren tun wollen.

Welches sind deine nächsten Termine als Mr. Fetish Hessen?

Es gibt so etwas wie Pflicht-Termine, die man nicht verpassen sollte, also zum Beispiel der CSD Frankfurt als größter CSD in Hessen, da wäre ich aber auch ohne den Mister-Titel hingegangen, den will man ja nicht verpassen. Folsom Europe in Berlin im September ist recht wichtig. Und für mich persönlich, weil ich ja Puppy bin, bin ich natürlich bei der die Wahl des Puppy Germany in München dabei sein. Und nicht zu vergessen: der CSD Kassel, der ist nicht mehr so groß wie früher, aber er findet statt, es ist ein überparteilicher CSD, das heißt, politische Parteien sind nicht erlaubt. Es ist ein recht kleiner, aber feiner CSD, und Kassel ist meine Heimatstadt, ich bin Kasseläner, ich komme von da, ich kenne die Stadt in- und auswendig und möchte da natürlich auch präsent sein.

Meinen Dank muss ich noch aussprechen! Ich würde gerne allen Leuten danken, die bei der Wahl dabei waren und den anderen Kandidaten. Mein Dank geht auch an meine besten Freunde, die dafür extra aus Kassel angereist sind. Die haben ansonsten gar nichts mit der Fetisch-Community zu tun und sind nur wegen mir dabei gewesen. Auch einen großen Dank an meine Mutter, die mir viel geholfen hat und die mich immer unterstützt. Ohne sie wäre ich nicht Mr. Fetish Hessen geworden!

www.flc-frankfurt.de

Der nächste FLC U35-Stammtisch findet am 9. August ab 19 Uhr im Switchboard Frankfurt statt.

Kontakt zu Mr. Fetisch Hessen Shkody aka Pup Dino übermfh2023@flc-frankfurt.de@mr_fetish_hessen bei Instagram oder @Pup_Dino bei Romeo.