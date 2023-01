Neu in Mannheim: MODE

× Erweitern Foto: Jesús Boscán, unsplash.com, gemeinfrei

Im Januar startet in Mannheim die neue Partyreihe MODE im legendären Club MS Connexion. MODE steht für „Men* Only Dance Event“ – und genau das soll es auch sein: Eine Party für Männer*, die Lust aufs Tanzen haben.

„Während unserer Veranstaltungen hatten wir immer wieder den Wunsch nach einer Men Only Tanzveranstaltung gehört. Aus diesem Grund starten wir jetzt mit MODE durch“, erklärt Wolfgang Assmann, Organisator der Party und Mitarbeiter im Connexion.

„Wir wollen im MS Connexion und bei unseren Partys niemanden ausschließen. Deswegen haben wir uns auf die breite Definition ‚Men* only‘ geeinigt“, erklärt Wolfgang weiter. Das bedeutet: Die Party richtet sich an Männer, die sich sozial oder biologisch als Mann definieren. „Wir wollen einen Raum bieten, in dem unsere männlichen Gäste ‚unter sich‘ feiern können“, so Wolfgang weiter.

Einen Dresscode gibt es nicht: Ob im Fetisch- oder Party-Outfit oder nur in Unterwäsche – bei MODE ist alles erlaubt. Der Soundtrack der Party wird ein Mix aus Electro, House und Charts sein – denn Tanzen steht im Mittelpunkt der Party, neben dem Dancefloor wird zur MODE auch die Bar Jail’s als Cruising-Zone geöffnet sein. Los geht’s am 14. Januar.

14.1., MS Connexion, Angelstr. 33, Mannheim, 22 Uhr, www.msconnexion.com