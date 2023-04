Nicht mit uns! Gemeinsam sicher und stark

× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V.

Das politische Motto des diesjährigen Stuttgart Pride fällt kämpferisch aus: „Nicht mit uns!“ geht im Ansatz auf die Wurzeln des Communityfestes zurück, das heißt auf den mehrtägigen Stonewall-Riot, der 1969 in der New Yorker Christopher Street als erster Aufstand homosexueller Menschen gegen polizeiliche Willkür und gesellschaftliche Repressionen gilt.

„Nicht mit uns“ war die damalige Losung, die heute wieder – und immer noch – nötig ist: „Wir scheinen in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein und spüren viel Unterstützung“, heißt es dazu in einer Erklärung des CSD Stuttgart e.V.

× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V. Impressionen der Demo und Hocketse-Straßenfest 2022

„Und dennoch beobachten wir einen deutlichen Anstieg queerfeindlicher Übergriffe und aggressiver Stimmung gegen queere Menschen. Kaum ein CSD im letzten Jahr ohne brutalen Übergriff auf Besuchende“, so der Verein weiter. „2021 gab es laut Bundesinnenministerium 1.051 gemeldete politisch motivierte Übergriffe gegen Mitglieder der LSBTIQ*-Community. Das sind fast drei bekannt gewordenen Übergriffe auf queere Menschen am Tag in Deutschland“. Die Dunkelziffer ist wie immer noch viel höher.

„Nur als vereinte Community und in einer geeinten Gesellschaft überwinden wir Hass, queerfeindliche Stimmungen und Übergriffe. Nur wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass jede*r Einzelne geschützt wird, sind wir wirklich sicher und stark. Darum sagen wir: Gemeinsam sicher und stark“.

Foto: Anne Hufnagl Schirmfrau der Stuttgart Pride Saison 2023 ist die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken.

Der Stuttgart Pride findet mit seinem umfangreichen Kultur- und Communityprogramm vom 7. bis 30. Juli statt; für die politische Demo am 29. Juli wurde schon jetzt begonnen, Plakate und Schilder mit politischen Parolen zu gestalten. Schirmfrau der Stuttgart Pride Saison 2023 ist die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken.

