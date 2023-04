Nightqueens: April-Schauer

Die monatliche Drag- und Travestie-Revue mit Jessica „Queen Mom of The House Of Frankfurt Fame, Sashey, Shantay, Shantay-Shantay-Shantay“ Walker und drei Gast-Queens setzt im (wetter-)unbeständigen April auf Bewährtes:

Die Gaststars sind Kelly Heelton, Tante Gladice und Giselle Hipps. Sie alle sind Queens, die seit Jahren die Frankfurter Szene mit ihren vielfältigen Fähigkeiten und Performance-Skills bereichern: Kelly Heelton als Vollblut-Sängerin mit brasilianischen Groove-Wurzeln, die glamourös-drollige Tante Gladice mit einem Faible für karnevaleske Stimmungssongs, Giselle Hipps mit schlagfertigem Witz und einem Hauch sexueller Schwungmasse sowie der Dauerbrenner in Show und Moderation Jessica Walker. Not To Miss!

15.4., Moxy Frankfurt East, Hanauer Landstr. 162, Frankfurt, 20 Uhr, www.nightqueens.de