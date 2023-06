× Erweitern Foto: emotion eVenti

„Weißt du noch, damals?“ – die Nostalgie hat eine große Anziehungskraft: Man bewegt sich mit ihr in vertrauten, oftmals verklärten Zusammenhängen. Das gibt Sicherheit und ein gutes Gefühl. Gleichzeitig läuft man aber auch Gefahr, in süßlichen Erinnerungen zu verkleben, sich im Labyrinth der Erinnerungen zu verlieren und nicht mehr zu schätzen, was im Hier und Jetzt geschieht.

Aber nur mit dem Bewusstsein für die Gegenwart kann es Zukunft geben. Wir müssen lernen, dass Erinnerungen, die in der Vergangenheit unser Glück bestimmt haben, nur noch als süßen und verblassten Nachgeschmack zu betrachten. Kluge Gedanken, die die das italienische Tanzensemble ODA Dance Company in ihrem Stück „Approximately Close“ in Bewegung umgesetzt hat. Die Company zeigt ihr Stück im Gallus Theater in der Reihe „frei.GeTanzt“, die der nationalen und internationalen freien Tanzszene gewidmet ist.

16. + 17.6., Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, 20 Uhr, www.gallustheater.de