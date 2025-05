Urlaub in Griechenland

× Erweitern Foto: Claudia Simchen

Ein echter Dauerbrenner ist das Omonia im Nordend: Mit gehobener griechischer Küche in familiärer Atmosphäre, mit freundlich-sportlichem Service und viel guter Laune überzeugen Dimitrios Pipergias und sein Team das Restaurant-Publikum bereits seit vielen Jahren und so bleibt das Omonia nach wie vor einer der Favoriten, wenn es um mediterrane Genüsse geht. Man blickt auf eine lange Tradition: Pipergias hat das ehemals in der Vogtstraße beheimatete Restaurant von seinen Eltern übernommen und ist 2016 in die heutigen Räume an der Eckenheimer Landstraße umgezogen.

× Erweitern Foto: Claudia Simchen

Der Abend im Omonia beginnt gerne schon früh bei einem Glas Wein und kleinen Naschereien, zum Beispiel vom Mezeteller mit Tsatsiki, Taramas, Auberginenpürée, gefüllten Weinblätttern, Hackfleichbällchen in würziger Tomatensoße und weiteren, leckeren Gaumenschmeichlern.

Für den großen Hunger gibt’s üppige Salate, frisch vom Grill kommen Oktopus, Dorade, Garnelen, Calamares, Lammfilets oder verschiedene Souvlakia, und natürlich fehlen auch die Klassiker Mousaka, Bifteki und Schmorgerichte aus dem Tontopf nicht – alles fein zubereitet und raffiniert gewürzt, wie es im Urlaub nicht besser schmecken könnte.

× Erweitern Foto: Claudia Simchen

Die Taverna ist im Innenbereich im modernen, griechischen Stil mit weißen Holzstühlen und naturfarbenen Holztischen eingerichtet. Highlight im Sommer ist natürlich die große, überdachte Außenterrasse mit Blick auf die lebendige Eckenheimer Landstraße. Kali Oreksi!

Omonia – Taverna und Bar, Eckenheimer Landstr. 126 + 128, Frankfurt, Tel 069 593314, Di bis Sa ab 17 Uhr, So und Feiertage ab 12 Uhr, Mo Ruhetag, www.omonia.de