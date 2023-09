× Erweitern Foto: Barbara Aumüller Le nozze di figaro | Oper Frankfurt

Im Schloss des Grafen Almaviva (Danylo Matviienko) stehen alle Zeichen auf Hochzeit: Diener Figaro (Kihwan Sim) will seine Susanna (Elena Villalón) ehelichen, doch der Graf beharrt – auch zum Unmut der Gräfin (Adriana González) – auf das „Recht der ersten Nacht“. Zudem fordert die alternde Intrigantin Marzelline (Katharina Magiera) eine alte Schuld bei Figaro ein, und der lüsterne Jüngling Cherubino (Kelsey Lauritano) scharwenzelt besonders um die vernachlässigte Gräfin herum. Im Laufe eines Tages entspinnen und entwirren sich so Entwicklungen in schwindelerregender Schnelle, ein Happy End ist jedoch gewiss.

Foto: Sophia Hegewald Der neue Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt Thomas Guggeis

Mit der Neuproduktion der meisterhaften Mozart-Oper „Le Nozze di Figaro" („Figaros Hochzeit“) gibt der neue Generalmusikdirektor Thomas Guggeis seinen mit Spannung erwarteten Einstand. Regie führt Tilmann Köhler.

1.10., Oper Frankfurt, Willy-Brandt-Platz, Frankfurt, 18 Uhr, weitere Vorstellungen: 6., 8., 12., 14. und 21.10., www.oper-frankfurt.de