PALS – Octo Octa X Galactic Toys

Die freundliche PALS-Party zu zurück und feiert am 3. Februar ihr Comeback mit gleich vier DJ*anes samt Stargast aus New York Octo Octa.

Resident-DJ Julian Bender hat wieder eine feine DJ*ane-Selection hingelegt. Als Gast ist die New Yorkerin Maya Bouldry-Morrison dabei – besser bekannt als Octo Octa, die sich nach ihren ersten Erfolgen mit eigenwilligen Songs und Alben, mit denen sie auch ihre Transition thematisierte. Sie ist außerdem eine vielgefragte Remixerin, kümmert sich um ihr eigenes Label T4T LUV NRG und ist beliebt für ihre mitreißenden DJ-Sets zwischen Beats, Breaks und euphorischen Grooves. Auf dem zweiten Floor kommen Mirella von Galactic Grooves in Mannheim und Chris Gerber von den Computer Toys in Hannover dazu. Feine Sache – feine Party!

3.2., Disco Zwei, T6 14, Mannheim, 23:59 Uhr, Infos auf Facebook