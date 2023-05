× Erweitern Foto: Bang & Cherry

Die just gestartete PUMP-Party geht im Juni in die zweite Runde. „Gay, Queer und Open-minded“ ist das Motto des Techno-Raves der Resident-DJs Bang & Cherry, die die willige Crowd mit ihrem energiereichen House- und Techno-Sound füttern.

Als Gast-DJ kommt 2FARO aus Berlin dazu, der mit seinem Set aus Dark Disco, House und Techno dem PUMP-Soundtrack nochmal einen Special-Twist verpasst. Climax-Boss Michael „Clash“ Gottschalk übernimmt das Warm-up, die Visuals zaubert VJ Vikamin. Auf dem Floor wird das heftig bejubelt und die Crowd in ihren sporty und kinky Outfits – oder gleich topless – sorgen für noch mehr sexy Vibes im Club. Booty On The Floor And Pump It Up!

3.6., Climax Institutes, Calwer Str. 25, Stuttgart, 23 – 5 Uhr, Infos auf Instagram