Darauf hat nicht nur das Publikum gewartet: Der queere Stuttgarter Männerchor „Rosa Note“ präsentiert am 25. März sein neues Programm „INZIdance – Party statt Pandemie“, das sich – wie der Titel vermuten lässt – mit allem beschäftigt, was während der vergangenen drei Jahre Pandemie passiert ist. Das Leben zwischen Sofa, Homeoffice, Teststelle und Impfzentrum wird mit einem Augenzwinkern und viel Humor aufgearbeitet – getreu der 3G-Regel „Getextet, gesungen – gefreut“.

„Wir präsentieren eine Mischung von Pop über Schlager bis Klassik und spannen entlang der Pandemiethemen einen thematischen Faden“, erklärt Chorleiter Amadeus Hoffmann. Rosa Note Vorstandsmitglied Oliver Rademann ergänzt:

„Es geht aber vor allem auch darum, sich wieder hinaus in die Welt zu wagen, die große Liebe zu suchen und vielleicht auch zu finden, trotz allem, was gerade in der Welt passiert – oder gerade deswegen“. Chorkabarett sei halt immer die Antwort der Rosa Note auf die Themen unserer Zeit. Und last but not least: „Unsere Lust auf die Bühne ist so groß wie nie“, meint Chorleiter Amadeus Hoffmann.