Pink Monday Heidelberg

× Erweitern Foto: Steffen Schmid

Eine äußerst nette Veranstaltung ist der Pink Monday, der Communitytreff auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt. Als sichtbares Zeichen wird am 28. November ab 18 Uhr der komplette Marktplatz in pinkfarbenes Licht getaucht – inklusive der Heiliggeistkirche, die für den Pink Monday am Abend öffnet und einen Ort der Ruhe im Weihnachtsmarkt-Trubel bietet.

Draußen locken der extra für den Abend kreierte „Pink Glühwein“ vom Weingut Adam Müller, ausgeschenkt in der „Pink Monday Weihnachtstasse“, deren jährlich wechselnde Editionen inzwischen zu Sammlerstücken geworden sind. Die AIDS-Hilfe Heidelberg präsentiert in der Burghütte hübsche Geschenkideen von süßer Marmelade über Gebasteltes bis Gestricktes – und natürlich Infos zum Thema STIs. Bürgermeister Wolfgang Erichson eröffnet den Pink Monday am 18 Uhr: „Die ganze LSBT+ Gemeinschaft der Region freut sich auf den Pink Monday und lädt alle Menschen ein, gemeinsam zu feiern“, so Erichson in einer Erklärung. „Ich bin froh, dass wir dieses wichtige queere Event feiern können, hoffentlich sogar ohne Masken“.

Foto: Steffen Schmid

Tipp: Im Vorfeld des Pink Monday findet am Nachmittag um 15:30 Uhr noch einmal eine QueerTour mit Stadtguide Steffen Schmid statt; beim Altstadtspaziergang erfährt man interessantes zur queeren Geschichte Heidelbergs und ist pünktlich zum Start des Pink Monday zurück auf dem Marktplatz.

28.11., Pink Monday auf dem Weihnachtsmarkt Heidelberg, Marktplatz, Heidelberg, ab 18 Uhr, www.heidelberg-marketing.de

15:30 Uhr QueerTour, Treff auf dem Karlsplatz, Infos und Anmeldung über www.queertour-heidelberg.de