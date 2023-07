Sri Lanka: Perle im indischen Ozean

× Erweitern Foto: i-Stock 484032833 Fishermen on the sticks. Sri Lanka.

Die Lust aufs Reisen ist derzeit groß: Nach den Pandemiejahren steht Tapetenwechsel hoch im Kurs und wird nur durch die gestiegenen Preise getrübt. Wir haben mit Manabesh Chatterjee, Chef des Frankfurter Reisebüros PlanReisen, über die derzeitige Lage und seinen Reisetipp Sri Lanka unterhalten.

Was sagt ihr von Planreisen zu der aktuellen Preisentwicklung in der Reisebranche? Und habt ihr ein Trendziel für die kommenden Monate?

Wir sind über die aktuelle Entwicklung absolut nicht erfreut. Für diesen Sommer können wir immer noch Reisen anbieten, empfehlen jedoch, es nicht zu kurzfristig anzugehen. Mit dem Gedanken, ich würde gerne übermorgen verreisen, und finde sicher noch ein Schnäppchen, wird man derzeit nicht weit kommen. Wenn wir in unserer Beratung etwas Zeit bekommen, finden wir noch passende Angebote. Genereller Rat von uns ist: Wer früh bucht, hat nicht nur Preisvorteile, sondern auch eine Auswahl. Unser Trendziel für die nächsten Monate und den kommenden Winter ist eine alte Bekannte „Sri Lanka“. Wir lieben diese Insel und beraten aus erster Hand.

Was macht Sri Lanka so besonders für Euch und ist es im Moment nicht etwas gewagt das Land während einer doch recht starken Wirtschaftskrise zu bereisen?

Die Ceylonesen haben gerade eine Menge zu bewältigen, die größte Angst ist jedoch, dass die Touristen wegbleiben. Vom Betreiber einer kleinen Lodge bis zum Fischer, oder Hotelangestellten, viele Menschen leben von diesen Einnahmen. Selbst in der größten Not, sind sie unglaublich gastfreundlich und heißen Touristen herzlich willkommen. Uns reizt an Sri Lanka, die Mischung aus reicher Geschichte, Kultur, unterschiedlichen Ethnien, grandioser Natur und einer feinen vielseitigen Küche. Ein Urlaub auf Sri Lanka ist erlebnisreich und maximal erholsam.

Klingt interessant. Hast Du Beispiele, was man von einer Sri Lanka Reise erwarten kann?

Wir achten darauf, dass die Ankunft in Colombo in den Morgenstunden erfolgt, keine Übernachtung in Colombo notwendig ist und es noch am selben Tag nach Habarana, zum kulturellen Dreieck in den Norden der Insel weitergeht. Wer nicht mehr als 14 Tage für den Urlaub eingeplant hat, kann von hier aus die wichtigsten Kulturstätten, wie zum Beispiel die Felsenfestung Sigiriya in fünf bis sieben Tagen besuchen und den Rest des Aufenthalts, je nach Reisezeit an einem der wunderschönen Strände im Osten, Süden oder Westen der Insel verbringen.

Wer mehr Zeit hat und nicht nur von einem Badeurlaub träumt, kann von Habarana aus den Minneriya Nationalpark mit seinen vielen Elefanten besuchen und von Mai bis Oktober ist es vor den Traumstränden an der Ostküste möglich, Blauwale und Pottwale zu beobachten.

Ein Highlight ist auch der Besuch von Kandy mit seiner buddhistischen Geschichte und die Weiterreise mit der Bahn durch das Hochland mit seinen Teeplantagen bis nach Ella. Wer kann, sollte hier ein paar Tage verbringen, um die Gegend zu erkunden oder Wanderungen zu unternehmen.

Wem das alles zu viel ist, dem können wir auch einen Strandaufenthalt im Süden oder Westen der Insel empfehlen. Ayurveda, Yoga und Meditation haben hier eine große Tradition und es findet sich für jeden Geschmack etwas Passendes.

Wer mehr will und kann, sollte sich von uns beraten lassen. Wir freuen uns auf die Beratung und sagen Willkommen auf singalesisch und tamilisch „Ayubowan“ und „Vanakkan“.

PlanReisen, Sandweg 62, Frankfurt, www.planreisen.de