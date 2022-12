Popular – WAT-Special

Die Popular ist die Partyrehe des WuF-Zentrums in Würzburg. Sie findet meist regelmäßig an jedem ersten Samstag im Monat statt – in wechselnden Locations.

Im Dezember ist sie mal wieder im Club Chambinzky zu Gast. Als Gast-DJ des Welt-AIDS-Tag-Specials der Popular legt Chris Rodrigues auf. Der Nürnberger gehört seit vielen Jahren zu den Top-DJs und -Produzenten der Region, aus seinem Boxen pumpen House, Mainstream-Sounds, Progressive Beats und Mashups. Heiße Nummer!

3.12., Chambinzky, Valentin-Becker-Str. 2, Würzburg, 22:30 Uhr, www.wufzentrum.de