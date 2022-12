Pralle Früchtchen

„Schönheit besteht in Harmonie, die immer eng mit Schlichtheit verbunden ist“ – das erkannte bereits im 18. Jahrhundert der Liebesabenteurer Giacomo Casanova. Sein Zitat hat der Frankfurter Fotograf Hans Keller als Leitmotiv für seine neue Food-Serie verwendet, aus der er 12 Motive für den DIN A3 großen Jahreskalender 2023 ausgewählt hat.

Die Fotos zeigen Obst, Gemüse und Co. Stilvoll angerichtet und farblich harmonisch inszeniert in ihrer schnörkellosen Bildsprache entfalten die Bilder eine fast schon meditative Wirkung:

„Ich wollte in diesen unruhigen Zeiten etwas schaffen, was einem etwas Ruhe geben kann“, sagt der Fotograf über seine Arbeit. „Ich habe die Fotos in meinem Studio bei Tageslicht fotografiert und die Bilder so gut wie gar nicht nachbearbeitet – das ist eben alte Still-Life-Schule“, erklärt Hans Keller weiter.