Premiere: Queer Empire

Eine neue Party für LSBTIQ* und Friends kommt am Vorfeiertag zu Fronleichnam in den Karlson Club: Queer Empire heißt die Sause, die gleich zum Auftakt mächtig Gas gibt.

Neben der kuscheligen Bar gibt’s zwei Floors zum Feiern. Der Mainfloor setzt Zeichen mit seiner für queere Partys außergewöhnlichen Musikauswahl: Afrobetas, Dancehall, Ampiano, Moombhaton, Afrotrap, Hip-Hop, Reggaeton, Baile, Oriental und Balkan-Sounds werden mit Pop und Charts kombiniert und sorgen für Spaß in der Hüfte.

An den Decks drehen DJ David Marquez und DJane Caldrip die Regler. Nicht weniger impulsiv geht’s auf Floor zwei zu, der von Steve K bespielt wird. Der in Frankfurt bekannt gewordene DJ feiert bei Queer Empire sein 7-jähriges Jubiläum als DJ und spielt einen Powermix aus Circuit, House, Tech House, Eletronic Dance Music und Queer Classics. Damit nicht genug: Showqueen und Aktivistin Electra Pain hostet den Abend und gibt eine ihrer Kracher-Shows. Als Special-Guest ist außerdem Sänger Aytug Gün am Start; er ist bekannt aus „Rate My Date“, „All Together Now“ und DSDS 2016. Klasse!

7.6., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 23 Uhr, Infos auf Facebook