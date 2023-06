Pure: Das Beyoncé-Special

× Erweitern Foto: Pure

Beyoncés „Renaissance World Tour” macht am 24. Juni Station in Frankfurt – ein Pflichttermin für die Sassy-Classy-Crowd. Die Pure-Party greift das gerne auf und feiert ein weiteres „Pop-It-Up“-Special, bei dem die smoothen Sounds der R’n’B-Queen eine ganz besondere Rolle spielen werden:

Auf dem extra für den Abend eingerichteten „Queen Bey“-Floor im Basement wird das DJ-Team Flow2K und T-Cut ausnahmslos Beyoncé-Hymnen In The Mix spielen. Als extra Eye-Candy hat Queen Maxima Love außerdem eine krasse Renaissance Performance erarbeitet, ebenfalls als Huldigung an Beyoncé. Der perfekte Nach-dem-Konzert-Event, daher am besten Tickets im VVK sichern; es wird voll, eng, heiß und sexy.

24.6., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, Infos auf Facebook, VVK über purequeerclubbing.ticket.io