Pure – Pop Clubbing

× Erweitern Foto: T. Biro

Der letzte Samstag im Monat ist in Frankfurt ist für die Pure-Sause reserviert! Im März gibt’s ein weiteres „Pop It Up“-Special – das heißt, auf dem Mainfloor laufen queere Dancefloor-Hymnen und Disco-Divas galore, von Gaga und Dua über Miley und Britney bis Beyonce und Rihanna.

An den Decks stehen Mr. Biró und Pure-Macher Mark Hartmann. Bereits im Dezember gab’s das erste „Pop It Up“-Special – kam gut an, machen wir also in Zukunft im lockeren monatlichen Wechsel wieder! Im Basement-Club gibt’s den gewohnten Pure-Sound: House und Urban Grooves mit dem DJ-Team Flow2K und T-Cut. Mit einem gut gemixten Drink in der Hand ein lässiger Abend. Early Birds wissen: Bis 23 Uhr zahlt man nur 10 Euro Eintritt.

25.3., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, Infos auf Facebook