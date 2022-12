Pure – Pop It Up!

× Erweitern Foto: DJonas DJonas

Die Pure-Party legt im Dezember eine Extra-Runde ein und lädt ganz unkonventionell am zweiten Samstag zu einer Sonder-Edition „Pop it Up“.

Auf dem Mainfloor des Karlson Clubs läuft an diesem Abend ein bunter Mix aus aktuellen Popsongs, Gay-Anthems und queeren Beats – also Sounds von Lady Gaga über Beyoncé und Dua bis zu Britney und Charli XCS.

Als Gast-DJ ist DJonas aus Berlin am Start, der bereits mehrfach auf der Pure dabei war. Zusammen mit Pure-Macher Mark Hartmann gibt’s hier die volle Pop-Dröhnung! Im Basement pumpt DJ-Neuentdeckung Benja Asima Vocal House und Tech-electric Beats auf die Tanzfläche; auch Benja ist nicht unbekannt – in Frankfurt war er schon als Gast der GRIND-Party dabei. Als Bonbon des Abends gibt’s oberdrauf eine Überraschungsperformance auf Heels. Pop it up!

10.12., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, Infos auf Facebook