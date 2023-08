PURE: Afterparty zum Regenbogenufer

× Erweitern Foto: Pure

PURE Strikes Back! Mit der Sonderedition zum Regenbogenufer beim Museumsuferfest.

Dafür präsentiert die House-Party wieder ihr beliebtes „Pop It Up“-Special. Das bedeutet: Auf dem Mainfloor laufen Dancefloor-Hits und Diva-Hymnen von Lady Gaga über Rihanna und Kim Petras bis Britney Spears.

An den Decks mixen PURE-Host Mark Hartmann und DJ Jonas. Im Basement lässt DJ Le Skim die Lautsprecher beben mit einem Mix aus Urban Beats und elektronischen Grooves. Zum Auskühlen und Flirten an der frischen Luft lädt die Summer-Outdoor-Lounge des Karlson Klubs. Pop Me Up!

26.8., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.facebook.com/PureGayClubbing