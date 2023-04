Queer-Film: Whitney Houston

× Erweitern Foto: Sony Pictures

Queer* Main-Kinzig und die Bar jeder Sicht zeigen das Biopic über eine der erfolgreichsten US-Popstars unserer Zeit: Whitney Houston.

Kasi Lemmons‘ Film „Whitney Houston – I Wanna Dance With Somebody“ zeigt sich ambitioniert und möchte ohne Tabus die komplexe und vielschichtige Frau hinter „The Voice“ portraitieren – von ihren Anfängen als Chormädchen in New Jersey bis hin zu einer der erfolgreichsten und am häufigsten ausgezeichneten Sängerinnen und Künstlerinnen. Das Drehbuch schrieb Anthony McCarten (u.a. „Bohemian Rhapsody“), in der Rolle der Whitney Houston ist Naomi Ackie zu sehen – und natürlich gibt’s im Film jede Menge Whitney-Hits zu hören. Für Fans ein Muss! Queer* Main-Kinzig zeigt das Biopic im Rahmen seiner „Queer-Film“-Reihe, die Bar jeder Sicht in ihrer Riehe „Kino am Mittwoch“.

12.4., Pali, Herzbachweg 1 – 3, Gelnhausen, 17:45 Uhr, www.queermainkinzig.de

12.4., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 20 Uhr, www.barjedersicht.de