Queere Geschichtsforschung und -dokumentation

QueerNet RLP, das Netzwerk der queeren Vereine in Rheinland-Pfalz, plant zum Start ins Jahr 2023 eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die sich zum einen mit dem Thema „Gewalt gegen queere Menschen“ beschäftigen, zum anderen queere Geschichts- und Erinnerungskultur diskutieren.

Wie eine zukünftige, inklusive Gedenkkultur in Mainz aussehen könnte, die auch queere Menschen miteinbezieht, wird am 31. Januar in der Bar jeder Sicht diskutiert. Auslöser ist die Feststellung, dass es zwar Gedenkorte für queere Menschen in Mainz gibt, die zentrale Gedenkstätte der Stadt, das „Haus des Erinnerns – für Demokratie und Akzeptanz“ sich allerdings ausschließlich auf jüdische Menschen fokussiert. Könnte sich das Haus auch für andere Opfergruppen öffnen?

Zwei weitere Veranstaltungen werfen einen Blick auf die queere Geschichtsforschung, die in Rheinland-Pfalz seit 2015 erfolgreich betrieben wird. Frédérick Stroh vom Geschichtsforschungszentrum ARCHE der Université de Straßbourg war bereits selbst an mehreren regionalgeschichtlichen Forschungen im französischen Elsass und im Saarland beteiligt. In seinem Vortrag gibt er einen Überblick zu den Forschungen queerer Geschichte der Großregion Rheinland-Pfalz, Saarland, Luxembourg, der französischen Region Grand Est und Wallonie.

Einen Überblick zu den aktuellen Ergebnissen der queeren Geschichtsforschung in Rheinland-Pfalz gibt die Historikerin Dr. Kirsten Plötz in der Bar jeder Sicht. Insbesondere die Forschungen zur lesbischen Geschichte sind bemerkenswert und haben bereits bundesweite Beachtung gefunden. Im Gegensatz zum Leben von homosexuellen Männern sind Spuren lesbischer Geschichte kaum ausfindig zu machen; noch nicht mal strafrechtlich sind sie in Erscheinung getreten, denn der §175 verurteilte nur sexuelle Handlungen unter Männern. Spannende Serie!

Queere Geschichte in der Großregion: 2.2., SCHMIT-Z, Mustorstr. 4, Trier, 7.2., Landeszentrale für politische Bildung, Am Kronberger Hof, Mainz

Queer in Mainz und Rheinland-Pfalz, 9.2., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, www.queernet-rlp.de