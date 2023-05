Queerlactica #2

× Erweitern Foto: Peter Olexa, unsplash.com, gemeinfrei

Die galaktische Partysause des QZM in der Alten Feuerwache geht in die zweite Runde: Explizit queer und galaktisch grandios soll die neue Ausgabe werden, und dafür geht’s bereits um 20:30 Uhr los mit dem unterhaltsamen Warm-Up an der Feuerwache-Bar, zum Ankommen, Aufwärmen, Kennenlernen und Vor-Flirten. Ab 22 Uhr startet der Dancefloor, der diesmal von den DJanes Miss Onyx und Shayma AlQueer mit Electro, Pop, House und R’n’B bespielt wird. Natürlich darf eine intergalaktische Liveshow nicht fehlen: Die Queens of Mannheim wirbeln über die Bühne. Die Party dient übrigens dazu, einen Teil der Angebote des QZM zu finanzieren. *bjö

6.5., Alte Feuerwache, Brückenstr. 2, Mannheim, 20:30 Uhr Warm-up, 22 Uhr Party und Show, www.facebook.com/QueeresZentrumMannheim, www.instagram.com/qzm_mannheim/