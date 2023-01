Rosemarie Trockel 2021 oil on canvas 41 × 40,5 × 1 cm MSPM RTR 46204

Foto: © The artist & VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Zeichnungen, Skulpturen, Plastiken, Video-Arbeiten oder Installationen: Die deutsche Künstlerin Rosemarie Trockel nutzt alle Medien des künstlerischen Ausdrucks und entzieht sich dabei gleichzeitig jeder Kunsttheorie.

Als aufmerksame Beobachterin kommentiert sie gesellschaftliche Ordnungen und politische Strukturen, aber auch die Natur – „mutig, wehrhaft, riskant und komisch ist ihre Vorgehensweise“, heißt es treffend in der Ausstellungsankündigung des MMK, das noch bis Mitte Juni eine umfangreiche Rosemarie Trockel-Ausstellung im MMK-Mutterhaus, dem „Tortenstück“ in der Domstraße, zeigt.

Ein Werk von Rosemarie Trockel ist übrigens seit 1994 Teil des Frankfurter Stadtbilds: Der „Frankfurter Engel“ am Klaus-Mann-Platz wurde 1994 von der Künstlerin gestaltet: das „Mahnmal Homosexuellenverfolgung“ war das erste vollplastische Mahnmal Deutschlands, das an die Homosexuellenverfolgung in Deutschland erinnert.