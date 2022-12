GEBURTSTAG: Ruff Gear Jubiläum

Frankfurts Laden für Leder-, Fetisch- und Kinky-Clubwear feiert sein fünfjähriges Bestehen!

Seit der Eröffnung hat Klaus Webers Laden im Sachsenhäuser Brückenstraßenviertel eine Lücke in der Frankfurter Fetisch-Szene geschlossen – denn eine solch große Auswahl an Fetisch-Wear für Männer findet man in Mainhattan und Umgebung sonst nicht.