Die neue Reihe „SINema“ im Cinéma Frankfurt präsentiert Perlen erotischer Filmkunst – inklusive expliziter Filme, Pornos und auch Filme mit queeren Themen.

Daher ist der Eintritt erst ab 18 Jahren. Zum Auftakt gibt es das französische Drama „La Maison – Haus der Lust“ aus dem Jahr 2023, in dem eine junge Schriftstellerin zu Recherchezwecken als Sexarbeiterin in einem Bordell arbeitet. Die Erlebnisse lassen sie nicht kalt. Im Vorprogramm gibt es ein erotisches Quiz mit Sandra Maravolo von InsideHer; der Film wird präsentiert von Joyclub, Sündige Mode, Yes We Cum und InsideHer.

17.8., Cinéma, Roßmarkt 7, Frankfurt, 20:45 Uhr, www.arthouse-kinos.de