News aus der Metropol Sauna

Ab April holt die Metropol Sauna die internationale Sexpartyreihe „CumUnion“ nach Frankfurt. In Fetischkreisen ist die Party mit ihrer freizügigen Atmosphäre schon seit langem bekannt.

CumUnion-Partys finden hauptsächlich in Gay-Saunen oder ausgewiesenen Sex-Clubs statt, aber auch schwule Hotels und Gay Resorts sind Locations für die Party. Die erste CumUnion fand 2010 in San Francisco statt, im Anschluss an den Dore Alley Street Fair, dem dortigen Leder- und Fetisch-Festival. Die Party wurde schnell zum regelmäßigen San Francisco Event und schließlich so erfolgreich, dass CumUnion-Partys inzwischen in vielen Städten organisiert werden. Und nicht nur in den USA: CumUnion findet heute auch in Städten in Kanada, Mexiko, Großbritannien und den Niederlanden statt – und ab April 2023 auch in Deutschland, einmal monatlich in der Metropol Sauna Frankfurt.

Dresscode beachten: In Fetishwear oder Unterwäsche, mit Handtuch oder ganz nackt ist man dabei!

15.4., CumUnion in der Metropol Sauna, Schwedenkronenplatz, Frankfurt, 19 Uhr bis Open End, www.metropol-sauna.de