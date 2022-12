Schöne Bescherung mit Frl. Wommy Wonder

In der Tat, eine schöne Bescherung wird das, am ersten Weihnachtsfeiertag 2022, denn das Frl. Wommy Wonder lädt am Abend zu einer abwechslungsreichen Kabarett- und Comedy-Show ins Theaterhaus Stuttgart.

Natürlich mit Kabarett und Travestie vom Fräulein und ihrem Alter Ego, der schwäbischen Raumpflegerin Elfriede Schäufele. Gäste wie der Kabarettist Leibssle mit seinem humorvoll-bissigen Blick auf die schwäbische Alltagkultur sowie Ilse Irrtum und Dieter Daneben von den „Schrillen Fehlaperlen“ mit Texten und Songs über den Wahnsinn des normalen Lebens sorgen dafür, dass man über die Weihnachtsfeiertage das Lachen nicht vergisst – denn: „Lachen ist die letzte Waffe, die uns bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden“ lautet eine von Frl. Wommy Wonders Lebensweisheiten.

25.12., Theaterhaus, Siemensstr. 11, Stuttgart, 19 Uhr, www.wommy.de