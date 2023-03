Schamlos Harmlos: Frauen* in der Musikszene

× Erweitern Foto: Atlantic Records Yo, Missy Elliott!

Die Filmreihe für Queer-, Sex- und Subkultur in der Harmonie Frankfurt setzt im März einen Themenschwerpunkt: Frauen* im Musikbusiness.

Los geht’s am 7. März mit „Queen Shit“ – einem Abend, der den Videoclips der Hip Hop- und R’n’B-Heldinnen Missy Elliott, Kelis und Eryka Badu gewidmet ist. Dabei geht’s nicht nur um Sound and Vision: die Videos werden in einen feministischen Kontext gestellt; außerdem gibt’s einen Austausch darüber, wie Elliott, Kelis und Badu als weibliche Rollenbilder die eigene weibliche Persönlichkeit beeinflusst haben. Vorgestellt werden die Clips von der Frankfurter Kommunikationsexpertin Aisha Camara und der Frankfurter Musikproduzentin und Musikerin Be Shoo; ihr gemeinsames Projekt „Supa Dupa Fly“ präsentiert eine Hip Hop Show mit politischem Anspruch und featured migrantisierte Musiker*innen, Tanzgruppen, Schwarze DJanes und Talkformate zwischen Aktivist*innen. Für „Queen Shit“ haben sie weitere Expert*innen eingeladen. „Queen Shit“ ist nicht nur Teil von „Schamlos Harmlos“, sondern auch die erste Folge der neuen Reihe „Popcorn & Rhymes“, die Popvideos im Kino zeigt.

Am 28. März begibt sich die Filmdoku „Rock Chicks – I Am Not Female To You“ auf die Suche nach weiblichen Rockmusiker*innen und -stars, die in der kollektiven Wahrnehmung kaum eine Rolle spielen, weil Rockmusik immer als ein reines Männerding dargestellt wird. Die Einführung gibt die feministische Autorin Juliane Streich, die aus ihrem Buch „These Girls – Ein Streifzug durch die feministische Musikgeschichte“ liest.

Schamlos Harmlos im Harmonie Kino, Dreieichstr. 54, Frankfurt, www.arthouse-kinos.de

7.3., Queen Shit, Eintritt frei, Anmeldung über eventbrite und Infos über www.aishacamara.com

28.3., Rock Chicks – I Am Not A Female To You, jeweils 20:45 Uhr