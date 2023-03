× Erweitern Foto: déjà-vu film / Mitja Hagelueken / Accentus Music Szene aus „Rock Chicks“ mit Suzi Quatro

Die Filmreihe für Queer-, Sex- und Subkultur in der Harmonie Frankfurt setzt im März einen Themenschwerpunkt: Frauen* im Musikbusiness.

Am 28. März begibt sich die Filmdoku „Rock Chicks – I Am Not Female To You“ auf die Suche nach weiblichen Rockmusiker*innen und -stars, die es bereits seit den 1950ern gibt. In der kollektiven Wahrnehmung spielen sie aber kaum eine Rolle, weil Rockmusik immer als ein reines Männerding dargestellt wird. Was wäre aber, wenn der König des Rock’n’Roll in Wirklichkeit eine Königin ist?

Der Film lässt unter anderem Stars wie Suzi Quatro, Kristin Hersh von den Throwing Muses oder Kathy Valentine von den Go-Go’s zu Wort kommen. Vorab gibt’s eine Einführung und Lesung der feministischen Autorin Juliane Streich, die aus ihrem Buch „These Girls – Ein Streifzug durch die feministische Musikgeschichte“ liest.

28.3., Schamlos Harmlos „Rock Chicks – I Am Not A Female To You”, Harmonie Kino, Dreieichstr. 54, Frankfurt, 20:45 Uhr, www.arthouse-kinos.de