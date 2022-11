Schwul, bipolar, positiv – einfach ich!

× Erweitern Gestaltung: Silvie Brucklacher-Gunzenhäußer

Anlässlich der Veranstaltungen rund um den diesjährigen Welt-AIDS-Tag hat das Switchboard den Stuttgarter Autor Torsten Poggenpohl zu einer Lesung eingeladen. In seinem autobiografischen Roman „Einfach!ch“ beschriebt Poggenpohl eindrucksvoll und mit erfrischender Offenheit sieben Jahre seines Lebens, die sowohl von seiner HIV-Diagnose als auch einer psychischen Krankheit gezeichnet waren.

Foto: Silvie Brucklacher-Gunzenhäuser

Typisch für eine bipolare Störung ist eine dauerhaft verschobene Selbstwahrnehmung, die sich in einer extrem übersteigerten Selbstüberschätzung äußert – um dann in extreme Depressionen umschlägt. Der „Karneval der Synapsen“, wie Poggenpohl seine Krankheit beschreibt, versetzte sein Leben in eine regelrechte Achterbahnfahrt. Dazu kam die Diagnose HIV-positiv.

„Mir ist irgendwann bewusst geworden, dass heute immer noch unglaublich viel Stigmatisierung sowohl mit der einen als auch mit der anderen Erkrankung einhergeht und dass insbesondere mit psychischen Erkrankungen in der Gesellschaft nicht gut umgegangen wird“, erklärt Torsten Poggenpohl zur Motivation, sein Buch zu schreiben.

„Ein Hauptanliegen ist, dass ich Zuversicht schenken und Mut machen will. Wir haben in der heutigen Zeit wirklich megagute Therapien sowohl für das eine als auch für das andere, und man kann auch wieder ein richtig gutes Leben führen, wenn man diese Therapien wahrnimmt“, so Poggenpohl, der heute Teil des Vorstands der Aidshilfe Baden-Württemberg ist.

30.11., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr, Eintritt frei, Infos auf Facebook

