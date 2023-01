Sex-Positivity

× Erweitern Foto: Ketut Subiyanto, pexels.com, gemeinfrei

Sex zwischen Männern beschränkt sich nicht bloß auf die Stimulation der primären Geschlechtsteile. Dass sexuelle Lust den ganzen Körper miteinschließt, möchte ein Workshop der AIDS-Hilfe Frankfurt AHF zeigen.

„Viel zu oft stehen der Penis und der Orgasmus mit Samenerguss im Mittelpunkt unseres sexuellen Lustempfindens“, erklärt Stefan Hauer von der AHF. „Neben den schönen Seiten kann dies auch zu Stress und Belastungen führen. Mitunter kommt der gesamte Körper als sexuelles Lustobjekt dabei oftmals zu kurz“.

Im Austausch mit den Teilnehmenden des Workshops „Körper und Geist – auf dem Weg zu mehr Spaß bei der (Selbst-) Befriedigung“ kann man erfahren, wie Männer individuell unterschiedlich ihre Lust empfinden und wie viele sensible Stellen und erogene Zonen Lust bereiten. In verschiedenen Übungen bekommt man außerdem die Möglichkeit, seinen Körper neu zu entdecken, um Sexualität jenseits des Penis wahrzunehmen. Der Workshop richtet sich an Männer zwischen 16 und 30 Jahren, die Sex mit Männern haben. Um Anmeldung wird gebeten.

21.1., maincheck, Friedberger Anlage 24, Frankfurt, 10 – 17 Uhr, Anmeldungen über stefan-hauer@ah-frankfurt.de, www.maincheck.de