Besonders bunt und vielfältig wird die Juni-Ausgabe der Showgirls: Als Gäste sind Aurora DeMeehl und Kitty Bambule am Start. Man schlüpft in verschiedene Frauenrollen und performt Songs aus diversen Genres. Chefin Vanessa P. hat außerdem den Deathdrop, das Vogiung-Meisterstück, geübt, und wird den rückwärtigen Kniefall auf der Bühne bringen. Easy Easy – Let’s Have A Kiki!

10.6., Kulturhaus Katakombe, Pfingstweidstr. 2, Frankfurt, 20 Uhr, www.showgirls.com