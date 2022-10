Showgirls Oktober-Attacke

× Erweitern Foto: GridArt, Vanessa P.

Mit 20 Jahren Showgirls-Erfahrung gehört Vanessa P. eindeutig zu den alten Hasen im Geschäft. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen arbeitet die Revue-Macherin gerne mit dem Drag-Nachwuchs, merkt aber an:

„Ich wünschte mir von ihnen was Eigenes. Viele orientieren sich an RuPaul, dadurch schwindet so ein wenig das Individuelle. Jede zweite Queen sieht gleich aus. Ich kann manchmal nicht unterscheiden, ist es Lulu oder Zsa Zsa? Es fehlt mir so ein bisschen Personality. Aber grundsätzlich finde ich es toll, dass es populärer wird“, erklärte sie zum „neuen Drag-Boom“ in einem GAB-Interview im Mai dieses Jahres.

Foto: Hans Lechner

Im Oktober wird die Showgirls-Reihe „Faces“ fortgesetzt: Getreu dem Della-Reese-Motto „Come in my House, I’m gonna give you Candy“ sind zwei Frankfurter Queens zu Gast: Miss Shangri-lah, die mit experimentierfreudigen Looks begeistert – von Sexy und Sweet bis Avantgarde und Horror reicht da die Bandbreite. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte Miss Shangri-lah übrigens bei Vanessa P. Dritte im Bunde ist Electra Pain; auch sie liebt fantasievolle Haare, aufwändiges Make-up und fulminante Bühnenshows mit Tänzer*innen und Wow-Effekten. Das wird superglittersüß!

Im Oktober gibt’s außerdem ein Showgirls-Burlesque-Special: Dafür entert Vanessa P. mit ihren Girls Lady Hush und Christy Moon das Kulturhaus Frankfurt und zaubert eine augenzwinkernde Travestie-Burlesque-Show auf die Bühne.

21.10., Galli Theater, Hamburger Allee 45, Frankfurt, 20 Uhr, www.showgirls-frankfurt.com

29.10., Kulturhaus, Pfingstweidstr. 2, Frankfurt, 20 Uhr, www.kulturhaus-frankfurt.de