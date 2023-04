Showgirls‘ Schokoladenseiten

× Erweitern Foto: Hans Keller Showgirls September Showgirls Saisonstart

Vanessa P. mag das Experiment: Im April spielt sie zusammen mit ihrer Showgirls-Sister Lady Hush in gleich zwei Frankfurter Locations: am 14. April im Frankfurter Salon, eine Woche später am 22. April in der Denkbar.

Zwei extravagante Programme sind versprochen, bei denen sich die beiden Entertainerinnen von ihrer Showgirls-Schokoladenseite zeigen: „Nicht das perfekte Kostüm zählt, sondern das theatralische Spektakel“, erklärt Vanessa P. Dabei spielen Mimik und Gestik, Choreografie und pointierte Texte die Hauptrolle. Und noch ein Showgirls-Special: Wegen des großen Erfolgs der Burlesque-Show im März gibt’s eine Zugabe: Vanessa P. mit den Burlesque-Girls Mia la Muse, Birdie Bourbon, Rosi Rabbit und Lady Stagekitten Hush am 21. April im Galli Theater.

14.4., Frankfurter Salon, Braubachstr. 32, Frankfurt, 19:30 Uhr

21.4., Burlesque-Special im Galli Theater, Hamburger Allee 45, Frankfurt, 20 Uhr

22.4., Denkbar, Spohrstr. 46A, Frankfurt, 20 Uhr, www.showgirls.com